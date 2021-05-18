Евровидение-2021 началось, фото: spiritofrock.ru

https://racurs.ua/n154778-evrovidenie-2021-kak-golosovat-i-gde-smotret.html

Ракурс

Евровидение-2021 — популярный международный песенный конкурс, начинается в Нидерландах.

Сегодня, 18 мая, в 22.00 начнется первый полуфинал этого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Отмечается, что трансляция конкурса будет проходить на нескольких платформах одновременно:

в 22.00 начнется на общественном телеканале «UA: ПЕРШИЙ». Здесь конкурс будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко, который занимается этим более 15 лет;

также «Евровидения» в прямом эфире будет транслировать телеканал СТБ. Здесь трансляцию будет комментировать Сергей Притула;

кроме того, трансляцию Евровидения-2021 будет осуществлять «UA: Радіо Промінь» вместе с ведущими Анной Заклецкая и Дмитрием Захарченко;

песенный конкурс можно будет посмотреть на фейсбук-странице «Евровидения» с комментированием Тимура Мирошниченко.

Кроме того, на «UA: ПЕРШИЙ» перед прямой трансляцией полуфинала в 21.20 начнется проект «Наши на Евровидении», в котором телезрители увидят включения из-за кулис шоу и узнают подробности о том, как проходит подготовка к выступлению.

Украинцы в первом полуфинале смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины — группы Go_A. Во время прямого эфира появится информация, на какой номер отправлять смс-сообщения.

Напомним, букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2021 станет группа из Италии.