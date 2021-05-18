Евровидение-2021 — как голосовать и где смотретьhttps://racurs.ua/n154778-evrovidenie-2021-kak-golosovat-i-gde-smotret.htmlРакурс
Евровидение-2021 — популярный международный песенный конкурс, начинается в Нидерландах.
Сегодня, 18 мая, в 22.00 начнется первый полуфинал этого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».
Отмечается, что трансляция конкурса будет проходить на нескольких платформах одновременно:
- в 22.00 начнется на общественном телеканале «UA: ПЕРШИЙ». Здесь конкурс будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко, который занимается этим более 15 лет;
- также «Евровидения» в прямом эфире будет транслировать телеканал СТБ. Здесь трансляцию будет комментировать Сергей Притула;
- кроме того, трансляцию Евровидения-2021 будет осуществлять «UA: Радіо Промінь» вместе с ведущими Анной Заклецкая и Дмитрием Захарченко;
- песенный конкурс можно будет посмотреть на фейсбук-странице «Евровидения» с комментированием Тимура Мирошниченко.
Кроме того, на «UA: ПЕРШИЙ» перед прямой трансляцией полуфинала в 21.20 начнется проект «Наши на Евровидении», в котором телезрители увидят включения из-за кулис шоу и узнают подробности о том, как проходит подготовка к выступлению.
Украинцы в первом полуфинале смогут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины — группы Go_A. Во время прямого эфира появится информация, на какой номер отправлять смс-сообщения.
Напомним, букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2021 станет группа из Италии.