Евровидение 2021 – букмекеры назвали нового победителя. Фото: РБК

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Ракурс

Победителем Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров станет коллектив Måneskin из Италии.

Группа собрала больше 21 млн просмотров на YouTube. А теперь музыканты оказались на первой строчке в списке претендентов на победу по оценкам букмекеров, сообщают на официальном сайте Евровидения.

Вторую позицию заняла Барбара Прави — участница из Франции. Ранее именно она была фавориткой рейтинга. На третьем месте разместилась Мальта, которую представляет Дестини Чукуньере. Долгое время букмекеры прогнозировали победу ей, но позже она заняла вторую позицию.

Четвертое место заняла Исландия, а на пятом разместился Кипр. Украина на данный момент занимает восьмую позицию в рейтинге. Украинская группа Go_A выступит с песней SHUM завтра, 18 мая, в первом полуфинале под номером 15.

Напомним, Евровидение 2021 официально открыли в самом большом концертном зале Роттердама «Ахой». Церемонию транслировали онлайн для поклонников, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса.