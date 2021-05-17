Євробачення 2021 – букмекери назвали нового переможця. Фото: РБК

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Ракурс

Переможцем Євробачення 2021 за прогнозами букмекерів стане гурт Måneskin з Італії.

Група зібрала понад 21 млн переглядів на YouTube. А тепер музиканти опинилися на першому рядку в списку претендентів на перемогу за оцінками букмекерів, повідомляють на офіційному сайті Євробачення.

Другу позицію зайняла Барбара Праві — учасниця з Франції. Раніше саме вона була фавориткою рейтингу. На третьому місці розмістилася Мальта, яку представляє Дестіні Чукуньере. Довгий час букмекери прогнозували перемогу їй, але пізніше вона зайняла другу позицію.

Четверте місце зайняла Ісландія, а на п’ятому розмістився Кіпр. Україна наразі займає восьму позицію в рейтингу. Український гурт Go_A виступить з піснею SHUM завтра, 18 травня, в першому півфіналі під номером 15.

Нагадаємо, Євробачення 2021 офіційно відкрили у найбільшому концертному залі Роттердама «Ахой». Церемонію транслювали онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу.