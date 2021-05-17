Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Євробачення 2021 відкрили у Роттердамі — церемонію зіпсував COVID-19, скріншот відео

Євробачення 2021 відкрили у Роттердамі — церемонію зіпсував COVID-19 (ВІДЕО)

17 тра 2021, 08:21
999

Євробачення 2021 офіційно відкрили у найбільшому концертному залі Роттердама «Ахой». Церемонію транслювали онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу.

Спочатку організатори зібрали усі 34 делегації із 39 країн-учасниць на березі річки Ніве-Маас. Сюди не прийшли делегації з Польщі та Ісландії — у них виявили коронавірус. Конкурсантів з Румунії та Мальти відправили на самоізоляцію через можливий контакт з поляками та ісландцями. Не прийшла на церемонію і представниця Австралії, яка надіслала відеозвернення.

Нагадаємо, що Україну представляє у Роттердамі гурт Go_A. Він у вівторок, 18 травня, виступить у півфіналі із піснею SHUM. Go_A вийде на сцену п’ятнадцятим. Інший півфінал відбудеться 20 травня.

Нідерланди отримали право приводити Євробачення після перемоги представника своєї країни Дункана Лоуренса в 2019 році. Торік конкурс не проводився через пандемію.


9 березня Go_A презентували кліп на оновлену пісню SHUM.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів