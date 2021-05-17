Євробачення 2021 відкрили у Роттердамі — церемонію зіпсував COVID-19, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154696-ievrobachennya-2021-vidkryly-u-rotterdami-ceremoniu-zipsuvav-covid-19-video.html

Ракурс

Євробачення 2021 офіційно відкрили у найбільшому концертному залі Роттердама «Ахой». Церемонію транслювали онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу.

Спочатку організатори зібрали усі 34 делегації із 39 країн-учасниць на березі річки Ніве-Маас. Сюди не прийшли делегації з Польщі та Ісландії — у них виявили коронавірус. Конкурсантів з Румунії та Мальти відправили на самоізоляцію через можливий контакт з поляками та ісландцями. Не прийшла на церемонію і представниця Австралії, яка надіслала відеозвернення.

Нагадаємо, що Україну представляє у Роттердамі гурт Go_A. Він у вівторок, 18 травня, виступить у півфіналі із піснею SHUM. Go_A вийде на сцену п’ятнадцятим. Інший півфінал відбудеться 20 травня.

Нідерланди отримали право приводити Євробачення після перемоги представника своєї країни Дункана Лоуренса в 2019 році. Торік конкурс не проводився через пандемію.

9 березня Go_A презентували кліп на оновлену пісню SHUM.