Евровидение 2021 открыли в Роттердаме — церемонию испортил COVID-19, скриншшот видео

https://racurs.ua/n154696-evrovidenie-2021-otkryli-v-rotterdame-ceremoniu-isportil-covid-19-video.html

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Евровидение 2021 официально открыли в самом большом концертном зале Роттердама «Ахой». Церемонию транслировали онлайн для поклонников, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса.

Сначала организаторы собрали все 34 делегации из 39 стран-участниц на берегу реки Ниве-Маас. Сюда не пришли делегации из Польши и Исландии — у них обнаружили коронавирус. Конкурсантов из Румынии и Мальты отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Не пришла на церемонию и представительница Австралии, которая прислала видеообращение.

Напомним, что Украину представляет в Роттердаме группа Go_A. Она во вторник, 18 мая, выступит в полуфинале с песней SHUM. Go_A выйдет на сцену пятнадцатой. Другой полуфинал состоится 20 мая.

Нидерланды получили право приводить Евровидение после победы представителя своей страны Дункана Лоуренса в 2019 году. В прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии.

9 марта Go_A презентовали клип на обновленную песню SHUM.