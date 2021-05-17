Потяг. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n154722-potyag-z-otruynymy-himikatamy-ziyshov-iz-reyok-u-ssha-jahlyvi-kadry.html

Ракурс

Потяг із хімікатами зійшов рейок у США. Інцидент трапився на північнім заході штату Айова — товарний поїзд, який віз добрива та нітрат амонію, раптово зійшов із рейок, через що розгорілася сильна пожежа та відбувся викид хімікатів.

Аварія сталася на околиці міста Сіблі з населенням у 3 тис. осіб, у неділю, близько 14.00. Про це пише Associated Press.





Під час аварії з рейок зійшло близько 47 вагонів, але з пасажирів потягу жодна людина не постраждала. Через вибух, спричинений хімікатами, із Сіблі евакуювали близько 80 осіб. Зокрема, під евакуацію потрапив район, розташований у межах 8 км від місця аварії. Червоний Хрест в Айові відкрив центр для прийому сімей. На місці аварії працюють пожежники й екстрені служби.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аварія пасажирського потяга сталася на Тайвані, унаслідок надзвичайної події загинули та постраждали десятки осіб. Потяг зійшов із рейок при в’їзді в гірський тунель Дацин.

Джерело: Associated Press