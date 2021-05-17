Поезд. Фото: AP

https://racurs.ua/n154722-poezd-s-yadovitymi-himikatami-soshel-s-relsov-v-ssha-ujasnye-kadry.html

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Поезд с химикатами сошел рельсов в США. Инцидент произошел на северном западе штата Айова — товарный поезд, который вез удобрения и нитрат аммония, внезапно сошел с рельсов, из-за чего разгорелся сильный пожар и произошел выброс химикатов.

Авария произошла на окраине города Сибли с населением в 3 тыс. человек, в воскресенье, около 14.00. Об этом пишет Associated Press.

Во время аварии с рельсов сошло около 47 вагонов, но из пассажиров поезда никто не пострадал. Из-за взрыва, вызванного химикатами, из Сибли эвакуировали около 80 человек. В частности, в эвакуацию попал район, расположенный в пределах 8 км от места аварии. Красный Крест в Айове открыл центр для приема семей. На месте аварии работают пожарные и экстренные службы.









Напомним, ранее мы сообщали, что авария пассажирского поезда произошла на Тайване, в результате чрезвычайного происшествия погибли и пострадали десятки человек. Поезд сошел с рельсов при въезде в горный тоннель Дацин.

Источник: Associated Press