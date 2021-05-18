Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис — что говорит закон

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https://racurs.ua/n154777-nujno-li-voditelu-imet-pri-sebe-strahovoy-polis-chto-govorit-zakon.html

Ракурс

Правила дорожного движения (ПДД) обязывают водителя иметь при себе страховой полис, но только в том случае, если он нарушил правила, и есть прямые доказательства нарушения.

Доказательствами считаются показания потерпевших и очевидцев, вещественные доказательства, фото- и видео съемка, сделанная как людьми, так и автоматическими камерами. Об этом говорится в материале «Ракурса» «Как водителю избежать штрафа: суды составляют список приемов для борьбы с дорожной полицией».

Сообщается, что в соответствии со статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский имеет право требовать полис в случае нарушения этим водителем правил дорожного движения. Согласно статье 247 КУоАП обязательным условием привлечения к ответственности являются доказательства нарушения.

В частности, обязанность собрать доказательства возлагается на того, кто составляет протокол об административном правонарушении — то есть, на полицейского. Если полицейский таких доказательств не предоставил, то привлечь водителя к ответственности невозможно. И требовать страховой полис «просто так» дорожный инспектор не имеет права.

Напомним, ранее мы сообщали, что водитель, которого остановила полиция имеет право требовать предоставления правовой помощи на месте происшествия. Такое право предусмотрено КоАП (статьи 268 «Права лица, привлекаемого к административной ответственности»).