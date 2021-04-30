Водители, оплатившие штрафы, не получат «писем счастья» – принят закон. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n154037-voditeli-oplativshie-shtrafy-ne-poluchat-pisem-schastya-prinyat-zakon.html

Ракурс

Верховная Рада приняла закон (законопроект № 5058 от 11.02.2021 года), который освободит водителей от получения «писем счастья».

Изменения коснуться штрафов за превышение скорости, нарушение правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных в автоматическом режиме или режиме фотосъемки.

Если водитель, нарушивший ПДР, оплатит 50% штрафа в течение 10 дней с момента вынесения постановления, ему не будет направляться постановление по почте.

В то же время, если водителю, заплатившему штраф, постановление будет нужно для каких-либо целей (например, для обжалования), по его обращению копию постановления ему все-таки отправят.

Также теперь в случае оплаты 50% штрафа в течение 10 дней с момента вынесения постановления или оплаты штрафа на месте, такое постановление считается исполненным и, соответственно, в исполнительную службу направляться не будет.

Главной целью закона является экономия бюджетных средств, так как услуги почты сейчас стоят не дешево (отправка одного рекомендованного письма с уведомлением о вручении штрафа стоит около 50 грн).