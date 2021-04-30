Водії, які сплатили штрафи, не отримають «листів щастя» – прийнято закон. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154037-vodiyi-yaki-splatyly-shtrafy-ne-otrymaut-lystiv-schastya-pryynyato-zakon.html

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Верховна Рада прийняла закон (законопроект № 5058 від 11.02.2021 року), який звільнить водіїв від отримання «листів щастя».

Зміни торкнутися штрафів за перевищення швидкості, порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих в автоматичному режимі або режимі фотозйомки.

Якщо водій, який порушив ПДР, сплатить 50% штрафу протягом 10 днів з моменту винесення постанови, йому не буде направлятися постанова поштою.

Водночас, якщо водієві, який заплатив штраф, постанова буде потрібно для будь-яких цілей (наприклад, для оскарження), за його зверненням копію постанови йому все-таки відправлять.

Також тепер в разі оплати 50% штрафу протягом 10 днів з моменту винесення постанови або оплати штрафу на місці, така постанова вважається виконаною і, відповідно, до виконавчої служби спрямовуватися не буде.

Головною метою закону є економія бюджетних коштів, оскільки послуги пошти зараз коштують не дешево (відправлення одного рекомендованого листа з повідомленням про вручення штрафу коштує близько 50 грн).