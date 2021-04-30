Рецепти сирної та шоколадної паски, фото: joy-pup

https://racurs.ua/ua/n154036-ne-lyshe-tradyciyna-yak-prygotuvaty-syrnu-ta-shokoladnu-pasku.html

Ракурс

Солодка здобна паска — обов’язковий атрибут великодніх свят. Вона символізує воскресіння та небесне царство. Здавна українські господині пекли паски напередодні свят, традиційними днями для випічки вважаються четвер і субота.

У кожної господині є свій рецепт великодньої випічки. Ми ж пропонуємо урізноманітнити святковий стіл та випробувати хоча б один новий рецепт пасочки.

Сирна паска з цукатами без випічки

Інгредієнти

Сир жирний — 800 г

Вершки — 300 г

Цукор — ¾ склянки

Цукати — 200 г

Ванілін — 0,5 ч. л.

Яєчні жовтки — 4 шт.

Масло вершкове — 100 г

Приготування

Сир протерти через сито. Додати 3 столові ложки вершків, більшу половину цукру та вершкове масло кімнатної температури. Добре все розмішати.

Жовтки збити з рештою цукру. Додати до них вершки та ванілін, добре перемішати.

Поставити жовтки з вершками на середній вогонь і варити, безперервно помішуючи, до невеликого загустіння. Масу потрібно довести майже до кипіння, але кипіти вона не повинна. Зняти з вогню й залишити остигати.

Змішати сирну та жовтково-вершкову маси. Додати цукати та ще раз добре перемішати.

Форму для паски застелити вологою марлею. Викласти в неї сирну масу. Зверху накрити марлею й притиснути гнітом. Залишити паску в холодильнику під гнітом на 12 годин.

Акуратно витягнути паску з форми, відігнувши для цього марлю. Накрити форму тарілкою. Перевернути на неї паску широким боком. Акуратно зняти форму та марлю.

Прикрасити таку пасочку ви можете на власний розсуд.

Шоколадна паска

Інгредієнти

Для тіста

Борошно — 600 г

Молоко — 300 мл

Сухі дріжджі — 10 г (або 30 г живих)

Яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 50 г

Какао-порошок — 60 г

Цукор — 150 г

Цукати — 50 г

Волоські горіхи — 50 г

Ванільний цукор — 1 пак.

Для глазурі

Шоколад — 100 г

Вершкове масло — 50

Приготування

Для опари молоко трохи нагріти, воно має бути теплим, не гарячим. Додати дріжджі, столову ложку цукру та дві столові ложки борошна, перемішати і покласти в тепле місце, щоб дріжджі активізувалися.

Яйця розбити в глибоку миску, трохи збити з цукром, додати ванільний цукор, какао та вершкове масло. За бажанням можна додати цедру лимона або апельсина (1 столову ложку). Збити до однорідності.

Додати опару, яка вже збільшилася в розмірі, та половину просіяного борошна, перемішати вінчиком. Накрити рушником і покласти в тепле місце на годину.

Цукати промити, просушити на паперовому рушнику. Щоб вони не липли одне до одного, посипати цукати борошном і перемішати.

Додати в тісто цукати і горіхи, а також другу половину борошна, замісити м’яке тісто — щоб не липнуло до рук. Накрити рушником, покласти в тепле місце на 40 хвилин.

Форми змастити маслом і наповнити тістом до половини. Поставити їх в тепле місце на 30 хвилин, щоб підійшли.

Випікати паски у заздалегідь розігрітій до 180 °C духовці 20−25 хвилин. Готовність можна перевірити шпажкою: якщо, проткнувши випічку, вона виходить сухою — паска готова.

Приготування глазурі

Шоколад поламати на шматочки, розтопити на водяній бані, додати вершкове масло, перемішати.

Коли глазур трохи охолоне, покрити нею паски. Прикрасити горіхами та цукатами.

Нагадаємо також рецепт класичної великодньої паски.