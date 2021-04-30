Фото: zenith.expert

https://racurs.ua/ua/n154035-matir-napysala-zapovit-na-prokurora-aby-ne-posadyly-syna-valutnyka.html

Ракурс

Врятувати сина-валютника від тюрми незвичним способом намагалася його матір.

Жінка оформила на прокурора заповіт, щоб врятувати сина від обрання запобіжного заходу або затягнути процес. Про випадок повідомила речник київської прокуратури Надія Максимець на власній сторінці у Facebook

Зазначається, що в межах кримінального провадження правоохоронці затримали групу валютних шахраїв. На думку слідчих, зловмисники близько 5 місяців ошукували клієнтів через фейкові пункти обміну валюти. Чотирьох учасників групи затримали 26 квітня після чергової афери на 64 тис. дол.

Фігурантам повідомили про підозру, а суд попросили арештувати їх. Максимець відзначає, що судові засідання в Печерському райсуді тривають третій день, але їм постійно намагаються перешкоджати. Адвокати підозрюваного постійно клопотають про відводи судді, прокурору, секретарю. Також захист клопотає про б виклики швидкої медичної допомоги та проведення засідань то в режимі відеоконференції, то навпаки з безпосередньою участю підозрюваних. Більше того, один із підозрюваних надав суду фейкову довідку про позитивний тест на коронавірус, через що теж відкрите кримінальне провадження про підробку документів.

Коли ж і ці заходи не допомогли, підозрювані вирішили діяти незвично — матір одного з фігурантів справи оформила заповіт на прокурора. За словами Максимець, такий захід створює штучний привід для відводу прокурора і знову ж затягування процесу.

Нагадаємо, колишній прокурор із Рівного Андрій Таргоній, проти якого вже шостий рік іде судовий процес за хабарництво, в заповіті переписав майно на суддю, яка веде його справу.