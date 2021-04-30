Карантин у Києві пом'якшили з 1 травня до «помаранчевого» рівня. Фото: Reuters

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Карантин у Києві з 1 травня послаблюють — в місті діятимуть правила «помаранчевої» зони.

Свою роботу відновлять ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 30 квітня.

У звичайному режимі, з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм, працюватиме від завтра і весь громадський транспорт столиці. Також з наступної середи, 5 травня, в місті відкриють всі школи та садки.

5 травня відкриють усі 428 шкіл та 572 дитячі садочки. Навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня, — сказав Кличко.

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на Великдень і в поминальні дні. Додаткові патрулі поліції та муніципальної охорони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, парках та скверах. Також вони контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ та на міських кладовищах.

Кличко нагадав, що у Києві розробили протиепідемічні правила на час великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах, а освячення великодніх кошиків здійснювати на вулиці з дотриманням дистанції між людьми.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує вивести з «червоної» зони ще два регіони — Київську та Миколаївську області.