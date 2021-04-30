Карантин в Киеве смягчили с 1 мая к «оранжевому» уровню. Фото: Reuters

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Карантин в Киеве с 1 мая ослабляют — в городе будут действовать правила «оранжевой» зоны.

Свою работу возобновят ТРЦ, рынки, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга в пятницу, 30 апреля.

В обычном режиме, с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм, будет работать с завтрашнего дня и весь общественный транспорт столицы. Также со следующей среды, 5 мая, в городе откроют все школы и садики.

5 мая откроют все 428 школ и 572 детских сада. Учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая, — сказал Кличко.

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил на Пасху и в поминальные дни. Дополнительные патрули полиции и муниципальной охраны будут работать в местах массового скопления людей, парках и скверах. Также они будут контролировать ситуацию возле религиозных учреждений и на городских кладбищах.

Кличко напомнил, что в Киеве разработали противоэпидемические правила на время пасхальных праздников. В частности, всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться карантинных мероприятий в храмах, а освящение пасхальных корзин осуществлять на улице с соблюдением дистанции между людьми.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует вывести из «красной» зоны еще два региона — Киевскую и Николаевскую области.