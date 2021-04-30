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https://racurs.ua/n154035-mat-napisala-zaveschanie-na-prokurora-chtoby-ne-posadili-syna-valutchika.html

Ракурс

Спасти сына-валютчика от тюрьмы необычным способом пыталась его мать.

Женщина оформила на прокурора завещание, чтобы спасти сына от избрания меры пресечения или затянуть процесс. О случае сообщила спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец на собственной странице в Facebook

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители задержали группу валютных мошенников. По мнению следователей, злоумышленники около 5 месяцев обманывали клиентов через фейковые пункты обмена валюты. Четырех участников группы задержали 26 апреля после очередной аферы на 64 тыс. долл.

Фигурантам сообщили о подозрении, а суд попросили арестовать их. Максимец отмечает, что судебные заседания в Печерском райсуде продолжаются третий день, но им постоянно пытаются препятствовать. Адвокаты подозреваемого постоянно ходатайствуют об отводах судье, прокурору, секретарю. Также защита ходатайствует о б вызовах скорой медицинской помощи и проведении заседаний то в режиме видеоконференции, то наоборот с непосредственным участием подозреваемых. Более того, один из подозреваемых предоставил суду фейковую справку о положительном тесте на коронавирус, из-за чего тоже открыто уголовное производство о подделке документов.

Когда же и эти меры не помогли, подозреваемые решили действовать необычно — мать одного из фигурантов дела оформила завещание на прокурора. По словам Максимец, такая мера создает искусственный повод для отвода прокурора и опять же затягивания процесса.

Напомним, бывший прокурор из Ровно Андрей Таргоний, против которого уже шестой год идет судебный процесс за взяточничество, в завещании переписал имущество на судью, которая ведет его дело.