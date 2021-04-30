Рецепты творожного и шоколадного кулича

https://racurs.ua/n154036-ne-tolko-tradicionnyy-kak-prigotovit-tvorojnoy-i-shokoladnyy-kulich.html

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Сладкий сдобный кулич — обязательный атрибут пасхальных праздников. Он символизирует воскресение и небесное царство. Издавна украинские хозяйки пекли куличи в канун праздников, традиционными днями для выпечки считаются четверг и суббота.

У каждой хозяйки есть свой рецепт пасхальной выпечки. Мы же предлагаем разнообразить праздничный стол и испытать хотя бы один новый рецепт кулича.

Творожный кулич с цукатами без выпечки

Ингредиенты

Творог жирный — 800 г

Сливки — 300 г

Сахар — ¾ стакана

Цукаты — 200 г

Ванилин — 0,5 ч. л.

Яичные желтки — 4 шт.

Масло сливочное — 100 г

Приготовление

Творог протереть через сито. Добавить 3 столовые ложки сливок, большую порловину сахара и сливочное масло комнатной температуры. Хорошо все размешать.

Желтки взбить с оставшимся сахаром. Добавить к ним сливки и ванилин, хорошо перемешать.

Поставить желтки со сливками на средний огонь и варить, непрерывно помешивая, до небольшого загустения. Массу нужно довести почти до кипения, но кипеть она не должна. Снять с огня и оставить остывать.

Смешать творожную и желтково-сливочную массы. Добавить цукаты и еще раз хорошо перемешать.

Форму для кулича застелить влажной марлей. Выложить в нее творожную массу. Сверху накрыть марлей и прижать гнетом. Оставить кулич в холодильнике под гнетом на 12 часов.

Аккуратно вытащить кулич из формы, отогнув для этого марлю. Накрыть форму тарелкой. Перевернуть на нее кулич широкой стороной. Аккуратно снять форму и марлю.

Украсить такой ​​кулич вы можете по своему усмотрению.

Шоколадный кулич

Ингредиенты

Для теста

Мука — 600 г

Молоко — 300 мл

Сухие дрожжи — 10 г (или 30 г живых)

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Какао-порошок — 60 г

Сахар — 150 г

Цукаты — 50 г

Грецкие орехи — 50 г

Ванильный сахар — 1 пач.

Для глазури

Шоколад — 100 г

Сливочное масло — 50

Приготовление

Для опары молоко немного нагреть, оно должно быть теплым, не горячим. Добавить дрожжи, столовую ложку сахара и две столовые ложки муки, перемешать и положить в теплое место, чтобы дрожжи активизировались.

Яйца разбить в глубокую миску, немного взбить с сахаром, добавить ванильный сахар, какао и сливочное масло. По желанию можно добавить цедру лимона или апельсина (1 столовую ложку). Взбить до однородности.

Добавить опару, которая уже увеличилась в размере, и половину просеянной муки, перемешать венчиком. Накрыть полотенцем и положить в теплое место на час.

Цукаты промыть, просушить на бумажном полотенце. Чтобы они не липли друг к другу, посыпать цукаты мукой и перемешать.

Добавить в тесто цукаты и орехи, а также вторую половину муки, замесить мягкое тесто — чтобы не липло к рукам. Накрыть полотенцем, положить в теплое место на 40 минут.

Формы смазать маслом и наполнить тестом до половины. Поставить их в теплое место на 30 минут, чтобы подошли.

Выпекать куличи в заранее разогретой до 180 °C духовке 20−25 минут. Готовность можно проверить шпажкой: если, проткнув выпечку, она выходит сухой — кулич готов.

Приготовление глазури

Шоколад поломать на кусочки, растопить на водяной бане, добавить сливочное масло, перемешать.

Когда глазурь немного остынет, покрыть ею куличи. Украсить орехами и цукатами.

Напомним также рецепт классического пасхального кулича