Как водителю, которого остановила полиция, воспользоваться правовой помощью. Фото: Буг

https://racurs.ua/n154774-kak-voditelu-kotorogo-ostanovila-policiya-vospolzovatsya-pravovoy-pomoschu.html

Ракурс

Водитель, которого остановила полиция, имеет право требовать предоставления правовой помощи на месте происшествия.

Такое право предусмотрено КУоАП (статья 268 «Права лица, которое привлекается к административной ответственности»), рассказывается в материале «Ракурса» «Как водителю избежать штрафа: суды составляют список приемов для борьбы с дорожной полицией».

Оба дела слушались совсем недавно, но первая история произошла в городе районного значения в центральной части страны четыре с половиной года назад. Некий гражданин на своем «шевроле» нарушил дорожную разметку.

Дело, заметим, происходило зимой, но в момент происшествия на улице было еще достаточно светло. Водителя остановил лейтенант полиции, который вынес постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и оштрафовал автомобилиста на 255 грн.

Сам водитель себя виновным не считал и прямо на месте происшествия потребовал, чтобы ему предоставили возможность обратиться за правовой помощью. Возможно, полицейский подумал, что автомобилист насмотрелся американских фильмов с этими их «я требую своего адвоката!», и решил, что нечего тут права качать. И был глубоко неправ.

Упрямый водитель через несколько дней подал судебный иск к инспектору, требуя отменить постановление об административном правонарушении и признать действия инспектора противоправными.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. По мнению судей, инспектор имел право остановить водителя и на месте разобраться, нарушил ли тот правила дорожного движения. А вот постановление о нарушении отменил, потому что водитель действительно имел право воспользоваться правовой помощью. С этими выводами согласился апелляционный суд, но городское управление патрульной полиции, защищая своего офицера, дошло до Верховного суда.

Коротко о сути решения. По мнению высшей судебной инстанции, полицейский имел полное право рассмотреть дело прямо на месте остановки автомобиля, ни о каких «незаконных действиях» и речи быть не может. Однако в статье 268 Кодекса об административных правонарушениях прописаны права человека, привлекаемого к ответственности. Он имеет право:

знакомиться с материалами дела, давать пояснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства;

при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в области права;

выступать на родном языке и требовать переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;

оспорить постановление по делу.

Поскольку дело о нарушении рассматривалось на месте, водитель «шевроле» имел полное право потребовать правовую помощь. И он потребовал, подав инспектору письменное ходатайство.

Это, кстати, замечательный лайфхак для водителей — в любом случае написать ходатайство, сфотографировать его, зафиксировав для суда это самое «я требую своего адвоката!», и отдать бумагу инспектору.

Даже если вы развернулись на двойной осевой, вас оштрафовали, вы потребовали предоставить правовую помощь, а полицейский ваши требования проигнорировал, есть отличные шансы оспорить штраф в суде. Если, конечно, вам захочется возиться с этим несколько лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что судью в Киеве накажут за освобождение пьяных водителей от ответственности — Высший совет правосудия 12 мая вынес решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Печерского райсуда Светланы Смык.