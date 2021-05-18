Як водієві, якого зупинила поліція, скористатися правовою допомогою. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n154774-yak-vodiievi-yakogo-zupynyla-policiya-skorystatysya-pravovou-dopomogou.html

Ракурс

Водій, якого зупинила поліція, має право вимагати надання правової допомоги на місці події.

Таке право передбачене КУпАП (статті 268 «Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»), розповідається в матеріалі «Ракурсу» «Як водієві уникнути штрафу: суди складають список прийомів для боротьби з дорожньою поліцією».

Обидві справи слухалися зовсім недавно, але перша історія сталася в місті районного значення в центральній частині країни чотири з половиною роки тому. Якийсь громадянин на своєму «шевроле» порушив дорожню розмітку.

Справа, зауважимо, відбувалася взимку, але в момент події на вулиці було ще непогано видно. Водія зупинив лейтенант поліції, який виніс постанову за справою про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і оштрафував автомобіліста на 255 грн.

Сам водій себе винним не вважав і прямо на місці події став вимагати, щоб йому надали можливість звернутися по правову допомогу. Можливо, поліцейський подумав, що автомобіліст надивився американських фільмів з цими їхнім «я вимагаю свого адвоката!», і вирішив, що не варто тут права качати. І був дуже неправий.

Упертий водій через кілька днів подав судовий позов до інспектора, вимагаючи скасувати постанову про адміністративне правопорушення та визнати дії інспектора протиправними.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково. На думку суддів, інспектор мав право зупинити водія і на місці розібратися, чи порушив той правила дорожнього руху. А от постанову про порушення скасував, тому що водій дійсно мав право скористатися правовою допомогою. З цими висновками погодився апеляційний суд, але міське управління патрульної поліції, захищаючи свого офіцера, дійшло до Верховного суду.

На думку вищої судової інстанції, поліцейський мав цілковите право розглянути справу прямо на місці зупинки автомобіля, про жодні «незаконні дії» й мови бути не може. Однак у статті 268 Кодексу про адміністративні правопорушення прописано права людини, яка притягається до відповідальності. Вона має право:

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права;

виступати рідною мовою і вимагати перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

оскаржити постанову за справою.

Оскільки справа про порушення розглядалася на місці, водій «шевроле» мав повне право вимагати правової допомоги. І він вимагав, подавши інспектору письмове клопотання.

Це, до речі, чудовий лайфхак для водіїв — у будь-якому разі написати клопотання, сфотографувати його, зафіксувавши для суду це саме «я вимагаю свого адвоката!», і віддати папір інспектору.

Навіть якщо ви розвернулися на подвійній осьовій, вас оштрафували, ви вимагали надати правову допомогу, а поліцейський ваші вимоги проігнорував, є чудові шанси оскаржити штраф у суді. Якщо, звичайно, вам захочеться займатися цим кілька років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за звільнення п’яних водіїв від відповідальності покарають суддю у Києві — Вища рада правосуддя 12 травня вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського райсуду столиці Світлану Смик.