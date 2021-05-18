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Арка Дарвина до разрушения, фото: BBC

Арка Дарвина обвалилась на Галапагосах (ФОТО)

18 мая 2021, 11:54
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Арка Дарвина, знаменитая горная формация на Галапагосских островах, расположенная примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, обвалилась под действием эрозии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора.

Этот природный «мост» назван в честь английского биолога Чарльза Дарвина, которого живой мир Галапагосов вдохновил на создание теории эволюции.

Галапагосские острова входят в состав Эквадора и расположены на расстоянии 906 км к западу от континентальной части страны. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и во всем мире известны своим уникальным биоразнообразием.

Архипелаг состоит из 234 островов, островков и скал. На четырех из них проживают около 30 тыс. человек.

Арка Дарвина до разрушения, фото: BBC

Арка Дарвина после разрушения, фото: BBC


Напомним, в 2020 году в Таиланде раскололась и упала в море популярная среди туристов скала.

Источник: BBC


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