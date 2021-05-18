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Парад спутников Илона Маска увидели в небе Украины

Парад спутников Илона Маска увидели в небе Украины (ВИДЕО)

18 мая 2021, 11:47
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Парад спутников Илона Маска увидели в небе Украины — в ночном небе Киева, а также ряда других украинских городов невооруженным глазом можно было наблюдать за перемещением загадочных огней, которые двигались ровным рядом. Летящие звезды оказались «космическим» поездом 60 интернет-спутников Starlink Илона Маска, а не инопланетным вторжением.

В частности, в ночь на 18 мая спутниковый поезд Маска пролетал над Одессой и Киевом.


Напомним, частная аэрокосмическая компания Маска SpaceX с мая 2019 года разворачивает глобальную спутниковую систему Starlink для доступа к высокоскоростному интернету в разных уголках планеты. Проект Starlink предусматривает вывод на околоземную орбиту тысяч спутников. В будущем скорость спутникового интернета должна составлять 1 Гбит/сек. Сейчас на орбите Земли находятся более 1 тыс. 500 спутников Starlink.

Источник: Ракурс


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