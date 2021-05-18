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Ракурс
Парад супутників Ілона Маска побачили у небі України

Парад супутників Ілона Маска побачили у небі України (ВІДЕО)

18 тра 2021, 11:47
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Парад супутників Ілона Маска побачили у небі України — у нічному небі Києва, а також низки інших українських міст неозброєним оком можна було спостерігати за переміщенням загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом. Летючі зірки виявилися «космічним» поїздом 60 інтернет-супутників Starlink Ілона Маска, а не інопланетним вторгненням.

Зокрема, у ніч на 18 травня супутниковий поїзд Маска пролітав над Одесою і Києвом.


Нагадаємо, приватна аерокосмічна компанія Маска SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink задля доступу до високошвидкісного інтернету у різних куточках планети. Проект Starlink передбачає виведення на навколоземну орбіту тисяч супутників. У майбутньому швидкість супутникового інтернету повинна становити 1 Гбіт/с. Нині на орбіті Землі перебувають понад 1 тис. 500 супутників Starlink.

Джерело: Ракурс


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