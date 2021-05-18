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Ракурс
Антивакцинатори. Фото: IStock

Фейки про коронавірус вигадує обмежена кількість пропагандистів — вчені

18 тра 2021, 11:24
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Коронавірус у світі продовжує вирувати, проте досі є люди, що ставлять під сумнів пандемію та поширюють теорії змов про інфекцію. Їх створюють 12 великих пропагандистів із розвиненим штатом співробітників.

Водночас ніхто з пропагандистів не має медичної освіти. Про це йдеться в дослідженні британських учених із Центру протидії цифровій ненависті.

Повідомляється, що дослідники спільно з Anti-Vax Watch проаналізували понад 812 тис. повідомлень у соцмережах Facebook і Twitter за період з 1 лютого по 16 березня 2021 року. З’ясувалося, що більшість постів про шкоду вакцинації виходять лише від 12 людей і пов’язаних із ними організацій.

Їхня аудиторія охоплює понад 59 млн осіб, що робить ці платформи найбільшими розповсюджувачами фейків про коронавірус. Так, творцями потужної антикоронавірусної пропаганди виявилися:


  • Джозеф Меркола;
  • Роберт Ф. Кеннеді — молодший;
  • Тай і Шарлін Боллінджер;
  • Шеррі Тенпенні;
  • Ріццо Іслам;
  • Рашида Баттар;
  • Ерін Елізабет;
  • Сейер Джі;
  • Келлі Броган;
  • Крістіан Нортрап,
  • Бен Таппер;
  • Кевін Дженкінс.

Зазначимо, що вплив цієї групи людей становить щонайменше 17% всіх «антивакцинних» твітів і до 73% дописів у Facebook. Вони керують організаціями із широкою аудиторією, зареєстрованими в основному в США. Кожна з них має до 60 співробітників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фейки про вакцинацію від коронавірусу захопили український інтернет разом зі стартом вакцинації в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я спростували низку дезінформації щодо вакцин, які закупила Україна і вакцинації загалом.

Джерело: Ракурс


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