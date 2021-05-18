Антивакцинатори. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154770-feyky-pro-koronavirus-vygaduie-obmejena-kilkist-propagandystiv-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує вирувати, проте досі є люди, що ставлять під сумнів пандемію та поширюють теорії змов про інфекцію. Їх створюють 12 великих пропагандистів із розвиненим штатом співробітників.

Водночас ніхто з пропагандистів не має медичної освіти. Про це йдеться в дослідженні британських учених із Центру протидії цифровій ненависті.

Повідомляється, що дослідники спільно з Anti-Vax Watch проаналізували понад 812 тис. повідомлень у соцмережах Facebook і Twitter за період з 1 лютого по 16 березня 2021 року. З’ясувалося, що більшість постів про шкоду вакцинації виходять лише від 12 людей і пов’язаних із ними організацій.

Їхня аудиторія охоплює понад 59 млн осіб, що робить ці платформи найбільшими розповсюджувачами фейків про коронавірус. Так, творцями потужної антикоронавірусної пропаганди виявилися:

Джозеф Меркола;

Роберт Ф. Кеннеді — молодший;

Тай і Шарлін Боллінджер;

Шеррі Тенпенні;

Ріццо Іслам;

Рашида Баттар;

Ерін Елізабет;

Сейер Джі;

Келлі Броган;

Крістіан Нортрап,

Бен Таппер;

Кевін Дженкінс.

Зазначимо, що вплив цієї групи людей становить щонайменше 17% всіх «антивакцинних» твітів і до 73% дописів у Facebook. Вони керують організаціями із широкою аудиторією, зареєстрованими в основному в США. Кожна з них має до 60 співробітників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фейки про вакцинацію від коронавірусу захопили український інтернет разом зі стартом вакцинації в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я спростували низку дезінформації щодо вакцин, які закупила Україна і вакцинації загалом.