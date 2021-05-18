Фейки про коронавірус вигадує обмежена кількість пропагандистів — вченіhttps://racurs.ua/ua/n154770-feyky-pro-koronavirus-vygaduie-obmejena-kilkist-propagandystiv-vcheni.htmlРакурс
Коронавірус у світі продовжує вирувати, проте досі є люди, що ставлять під сумнів пандемію та поширюють теорії змов про інфекцію. Їх створюють 12 великих пропагандистів із розвиненим штатом співробітників.
Водночас ніхто з пропагандистів не має медичної освіти. Про це йдеться в дослідженні британських учених із Центру протидії цифровій ненависті.
Повідомляється, що дослідники спільно з Anti-Vax Watch проаналізували понад 812 тис. повідомлень у соцмережах Facebook і Twitter за період з 1 лютого по 16 березня 2021 року. З’ясувалося, що більшість постів про шкоду вакцинації виходять лише від 12 людей і пов’язаних із ними організацій.
Їхня аудиторія охоплює понад 59 млн осіб, що робить ці платформи найбільшими розповсюджувачами фейків про коронавірус. Так, творцями потужної антикоронавірусної пропаганди виявилися:
- Джозеф Меркола;
- Роберт Ф. Кеннеді — молодший;
- Тай і Шарлін Боллінджер;
- Шеррі Тенпенні;
- Ріццо Іслам;
- Рашида Баттар;
- Ерін Елізабет;
- Сейер Джі;
- Келлі Броган;
- Крістіан Нортрап,
- Бен Таппер;
- Кевін Дженкінс.
Зазначимо, що вплив цієї групи людей становить щонайменше 17% всіх «антивакцинних» твітів і до 73% дописів у Facebook. Вони керують організаціями із широкою аудиторією, зареєстрованими в основному в США. Кожна з них має до 60 співробітників.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фейки про вакцинацію від коронавірусу захопили український інтернет разом зі стартом вакцинації в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я спростували низку дезінформації щодо вакцин, які закупила Україна і вакцинації загалом.