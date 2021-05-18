COVID-19 може провокувати виникнення тромбозів

https://racurs.ua/ua/n154769-uskladnennya-pislya-vakcynaciyi-v-moz-rozpovily-pro-ryzyk-vynyknennya-tromboziv.html

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Вакцинація від коронавірусу, яка в Україні розпочалася у лютому 2021 року, може супроводжуватися ускладненнями, такими як тромбоз.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики імунолог Федір Лапій розповів, які фактори підвищують ризик виникнення тромбозів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Зазначається, що серед факторів ризику виникнення тромбозів є:

тютюнопаління;

оральні контрацептиви;

вагітність;

пологи;

малорухливий спосіб життя.

Лапій також розповів, чому тромбози, які виявляють після щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19, називають індукованої вакциною імунною тромботичною тромбоцитопенію (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia).

За його словами, це не є встановлений діагноз і не є чітко встановлений причинно-наслідковий зв’язок, який би показував — що вакцина є причиною.

Проте така назва дозволяє більш чітко окреслити питання, яке вивчається.

Ми проводимо масову вакцинацію і є випадки тромбозу, про які ми зараз говоримо, і які виникають в післявакцинальний період. Ми не знаємо, чи вони пов’язані з вакцинацією і було висунуто окреслити цю патологію — пов’язана вона, не пов’язана — як Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia — тобто тромбоз на тлі тромбоцитопенії, — зазначив медик.

За його словами, вчені наразі дискутують з цього питання. Він наголошує, що оцінюючи ситуацію з ускладненнями після вакцинації, не слід забувати і про наявність «фонової частоти тромбозів».

Коли ви порівнюєте зростання ризиків після вакцинації з фоновою частотою, ви повинні брати до уваги, що, можливо, не всі потрапляють в статистику, і, можливо, на тлі пандемії COVID-19 ризики тромбозів зростають, — зазначив він.



Він додав, що є описані причинно-наслідкові зв’язки між безсимптомним перебігом COVID-19 і ризиком виникнення тромбозів.