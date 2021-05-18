COVID-19 может провоцировать возникновение тромбозов

https://racurs.ua/n154769-oslojneniya-posle-vakcinacii-v-minzdrave-rasskazali-o-riske-vozniknoveniya-trombozov.html

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Вакцинация от коронавируса, которая в Украине началась в феврале 2021 года, может сопровождаться осложнениями, такими как тромбоз.

Глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики иммунолог Федор Лапий рассказал, какие факторы повышают риск возникновения тромбозов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди факторов риска возникновения тромбозов есть:

курение;

оральные контрацептивы;

беременность;

роды;

малоподвижный образ жизни.

Лапий также рассказал, почему тромбозы, которые обнаруживают после прививки против коронавирусной болезни COVID-19, называют индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопенией (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia).

По его словам, это не является установленным диагнозом и не четко установленная причинно-следственная связь, который бы показывала — что вакцина является причиной.

Однако такое название позволяет более четко определить вопрос, который изучается.

Мы проводим массовую вакцинацию и есть случаи тромбоза, о которых мы сейчас говорим, и которые возникают в послевакцинальный период. Мы не знаем, связаны ли они с вакцинацией и было выдвинуто определить эту патологию — связана она, не связана — как Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia — то есть тромбоз на фоне тромбоцитопении, — отметил медик.

По его словам, ученые в настоящее время дискутируют по этому вопросу. Он отмечает, что оценивая ситуацию с осложнениями после вакцинации, не следует забывать и о наличии «фоновой частоты тромбозов».

Когда вы сравниваете рост рисков после вакцинации с фоновой частотой, вы должны принимать во внимание, что, возможно, не все попадают в статистику, и, возможно, на фоне пандемии COVID-19 риски тромбозов растут, — отметил он.



Он добавил, что описаны причинно-следственные связи между бессимптомным течением COVID-19 и риском возникновения тромбозов.