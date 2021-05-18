Эрдоган проклял правительство Австрии – в чем причина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре проклял правительство Австрии, которое подняло над государственными зданиями флаг Израиля.

Он высказал предположение, что таким образом Вена хочет «заставить мусульман платить за устроенный ею геноцид евреев», сообщает Akdeniz Telgraf.

Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором, — заявил он.

Флаг Израиля был поднят над ведомством канцлера. Глава правительства Австрии Себастьян Курц объяснил, что сделано это в знак солидарности с израильским народом. Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.

Также президент Турции осудил поддержку израильских сил американской стороной. Он сказал, что больше не может молчать, пока американский президент «пишет историю своими кровавыми руками».

17 мая стало известно, что США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 млн долл. на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

Источник: Akdeniz Telgraf