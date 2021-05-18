Ердоган прокляв уряд Австрії – в чому причина

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході виступу в Анкарі прокляв уряд Австрії, який підняв над державними будівлями прапор Ізраїлю.

Він висловив припущення, що таким чином Відень хоче «змусити мусульман платити за влаштований нею геноцид євреїв», повідомляє Akdeniz Telgraf.

Я проклинаю австрійський уряд, який вивісив ізраїльський прапор на будівлі адміністрації канцлера. Підняти на своїй державній будівлі прапор терористичної держави — значить ототожнювати себе з терором, — заявив він.

Прапор Ізраїлю було піднято над відомством канцлера. Глава уряду Австрії Себастьян Курц пояснив, що це зробили в знак солідарності з ізраїльським народом. Слідом за відомством канцлера так само вчинило й Міністерство закордонних справ.

Також президент Туреччини засудив підтримку ізраїльських сил американською стороною. Він сказав, що більше не може мовчати, поки американський президент «пише історію своїми кривавими руками».

17 травня стало відомо, що США продадуть Ізраїлю високоточну зброю вартістю вартістю 735 млн дол. на тлі загострення конфлікту з Палестиною.

Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем сталося на початку травня. Тоді влада Ізраїлю почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі, що спровокувало заворушення і протести палестинців. 10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, яке контролює сектор Гази.

Джерело: Akdeniz Telgraf