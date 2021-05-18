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Ракурс
Джемілєв - Протягнуті на суверенітет України руки РФ будуть зламані

Джемілєв — Протягнуті на суверенітет України руки РФ будуть зламані

18 тра 2021, 11:14
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Агресію Росії проти населення окупованого Криму лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв порівняв з діями Радянського Союзу у найжорстокіші його періоди. Про це він заявив 18 травня під час виступу у Верховній Раді, присвяченому Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Знову російська окупація, знову репресії, примус корінних жителів до виїзду зі своєї Батьківщини, знову масове заселення півострова переселенцями з сучасної Росії і знову терористичний режим, який за багатьма своїми параметрами схожий на радянський режим в найжорстокіші його періоди, — сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу висловив переконання у тому, що ворога вдасться подолати.

Рано чи пізно окупант буде вигнаний з української території, і руки, протягнуті на суверенітет і цілісність України, будуть зламані. Як скоро це станеться, залежить від багатьох чинників, — заявив Джемілєв.


Нагадаємо, у травні 1944 року кривавий диктатор Йосип Сталін підписав постанову про виселення кримських татар з території Криму. Значна частина кримськотатарського населення поневірялася в Узбекистані. Повертатися додому вони почали після розпаду Радянського Союзу.

У листопаді 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом і встановила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Росія окупувала Крим після силового блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року і знову почала придушувати кримських татар. Під різними приводами, включаючи боротьбу з екстремізмом, Москва переслідує людей, які критикують агресію Росію на півострові.

Джерело: Ракурс


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