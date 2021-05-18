Джемилев - Протянутые на суверенитет Украины руки РФ будут сломаны

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Агрессию России против населения оккупированного Крыма лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сравнил с действиями Советского Союза в самые жестокие его периоды. Об этом он заявил 18 мая во время выступления в Верховной Раде, посвященного Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Опять российская оккупация, снова репрессии, принуждение коренных жителей к выезду со своей Родины, вновь массовое заселение полуострова переселенцами из современной России и вновь террористический режим, который по многим своим параметрам похож на советский режим в самые жестокие его периоды, — сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа выразил уверенность в том, что врага удастся преодолеть.

Рано или поздно оккупант будет изгнан из украинской территории, и руки, протянутые на суверенитет и целостность Украины, будут сломаны. Как скоро это произойдет, зависит от многих факторов, — заявил Джемилев.

Напомним, в мае 1944 года кровавый диктатор Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с территории Крыма. Значительная часть крымскотатарского населения скиталась в Узбекистане. Возвращаться домой они начали после распада Советского Союза.

В ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Россия оккупировала Крым после силового блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года и снова начала подавлять крымских татар. Под разными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, Москва преследует людей, которые критикуют агрессию России на полуострове.