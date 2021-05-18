Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154770-feyki-pro-koronavirus-klepaut-odni-i-te-je-propagandisty-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает бушевать, однако до сих пор есть люди, которые ставят под сомнение пандемию и распространяют теории заговоров об инфекции. Их создают 12 крупных пропагандистов с развитым штатом сотрудников.

При этом никто из пропагандистов не имеет медицинского образования. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Центра противодействия цифровой ненависти.

Сообщается, что исследователи совместно с Anti-Vax Watch проанализировали более 812 тыс. сообщений в соцсетях Fаcebook и Twitter за период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что большинство постов о вреде вакцинации исходят лишь от 12 людей и связанных с ними организаций.

Их аудитория охватывает более 59 млн человек, что делает эти платформы самыми крупными распространителями фейков о коронавирусе. Так, создателями мощной антикоронавирусной пропаганды оказались:

Джозеф Меркол;

Роберт Ф. Кеннеди — младший;

Тай и Шарлин Боллинджеры;

Шерри Тенпенни;

Риццу Ислам;

Рашида Баттар;

Эрин Элизабет;

Сэйер Джи;

Келли Броган;

Кристиан Нортрап,

Бен Таппер;

Кевин Дженкинс.

Отметим, что влияние этой группы людей составляет как минимум 17% всех «антивакционных» твитов и до 73% постов в Facebook. Они управляют организациями с широкой аудиторией, зарегистрированными в основном в США. Каждая из них имеет до 60 сотрудников.

Напомним, ранее мы сообщали, что фейки о вакцинации от коронавируса захватили украинский интернет вместе со стартом вакцинации в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли ряд дезинформации относительно вакцин, которые закупила Украина и вакцинации в целом.