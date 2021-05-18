Фейки про коронавирус «клепают» одни и те же пропагандисты — ученыеhttps://racurs.ua/n154770-feyki-pro-koronavirus-klepaut-odni-i-te-je-propagandisty-uchenye.htmlРакурс
Коронавирус в мире продолжает бушевать, однако до сих пор есть люди, которые ставят под сомнение пандемию и распространяют теории заговоров об инфекции. Их создают 12 крупных пропагандистов с развитым штатом сотрудников.
При этом никто из пропагандистов не имеет медицинского образования. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Центра противодействия цифровой ненависти.
Сообщается, что исследователи совместно с Anti-Vax Watch проанализировали более 812 тыс. сообщений в соцсетях Fаcebook и Twitter за период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что большинство постов о вреде вакцинации исходят лишь от 12 людей и связанных с ними организаций.
Их аудитория охватывает более 59 млн человек, что делает эти платформы самыми крупными распространителями фейков о коронавирусе. Так, создателями мощной антикоронавирусной пропаганды оказались:
- Джозеф Меркол;
- Роберт Ф. Кеннеди — младший;
- Тай и Шарлин Боллинджеры;
- Шерри Тенпенни;
- Риццу Ислам;
- Рашида Баттар;
- Эрин Элизабет;
- Сэйер Джи;
- Келли Броган;
- Кристиан Нортрап,
- Бен Таппер;
- Кевин Дженкинс.
Отметим, что влияние этой группы людей составляет как минимум 17% всех «антивакционных» твитов и до 73% постов в Facebook. Они управляют организациями с широкой аудиторией, зарегистрированными в основном в США. Каждая из них имеет до 60 сотрудников.
Напомним, ранее мы сообщали, что фейки о вакцинации от коронавируса захватили украинский интернет вместе со стартом вакцинации в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли ряд дезинформации относительно вакцин, которые закупила Украина и вакцинации в целом.