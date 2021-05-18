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Ракурс
Вакцинация. Фото: IStock

Фейки про коронавирус «клепают» одни и те же пропагандисты — ученые

18 мая 2021, 11:24
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Коронавирус в мире продолжает бушевать, однако до сих пор есть люди, которые ставят под сомнение пандемию и распространяют теории заговоров об инфекции. Их создают 12 крупных пропагандистов с развитым штатом сотрудников.

При этом никто из пропагандистов не имеет медицинского образования. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Центра противодействия цифровой ненависти.

Сообщается, что исследователи совместно с Anti-Vax Watch проанализировали более 812 тыс. сообщений в соцсетях Fаcebook и Twitter за период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что большинство постов о вреде вакцинации исходят лишь от 12 людей и связанных с ними организаций.

Их аудитория охватывает более 59 млн человек, что делает эти платформы самыми крупными распространителями фейков о коронавирусе. Так, создателями мощной антикоронавирусной пропаганды оказались:


  • Джозеф Меркол;
  • Роберт Ф. Кеннеди — младший;
  • Тай и Шарлин Боллинджеры;
  • Шерри Тенпенни;
  • Риццу Ислам;
  • Рашида Баттар;
  • Эрин Элизабет;
  • Сэйер Джи;
  • Келли Броган;
  • Кристиан Нортрап,
  • Бен Таппер;
  • Кевин Дженкинс.

Отметим, что влияние этой группы людей составляет как минимум 17% всех «антивакционных» твитов и до 73% постов в Facebook. Они управляют организациями с широкой аудиторией, зарегистрированными в основном в США. Каждая из них имеет до 60 сотрудников.

Напомним, ранее мы сообщали, что фейки о вакцинации от коронавируса захватили украинский интернет вместе со стартом вакцинации в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли ряд дезинформации относительно вакцин, которые закупила Украина и вакцинации в целом.

Источник: Ракурс


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