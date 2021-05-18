Арка Дарвіна до руйнування, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154773-arka-darvina-obvalylasya-na-galapagosah-foto.html

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Арка Дарвіна, знаменита гірська формація на Галапагоських островах, розташована приблизно за 1 км від безлюдного острова Кулпеппер, обвалилася під дією ерозії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство навколишнього середовища Еквадору.

Цей природний «міст» названий на честь англійського біолога Чарльза Дарвіна, якого живий світ Галапагосів надихнув на створення теорії еволюції.

Галапагоські острови входять до складу Еквадору і розташовані на відстані 906 км на захід від континентальної частини країни. Вони є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і відомі в усьому світі своїм унікальним біорізноманіттям.

Архіпелаг складається з 234 островів, острівців та скель. На чотирьох з них проживають близько 30 тис. людей.

Нагадаємо, у 2020 році в Таїланді розкололася та впала в море популярна серед туристів скеля.

Джерело: BBC