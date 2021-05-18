Чи потрібно водію мати при собі страховий поліс — що говорить закон

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https://racurs.ua/ua/n154777-chy-potribno-vodiu-maty-pry-sobi-strahovyy-polis-scho-govoryt-zakon.html

Ракурс

Правила дорожнього руху (ПДР) зобов’язують водія мати при собі страховий поліс, але тільки в тому випадку, якщо він порушив правила, та у випадку, якщо є докази порушення.

Доказами вважаються свідчення потерпілих і очевидців, речові докази, фото- і відео-зйомка, зроблені як людьми, так і автоматичними камерами. Про це йде мова в матеріалі «Ракурса» «Як водієві уникнути штрафу: суди складають список прийомів для боротьби з дорожньою поліцією».

Повідомляється, що відповідно до статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський має право вимагати поліс у разі порушення цим водієм правил дорожнього руху. Згідно зі статтею 247 КУпАП обов’язковою умовою притягнення до відповідальності є докази порушення.

Зокрема, обов’язок зібрати докази покладається на того, хто складає протокол про адміністративне правопорушення — тобто, на поліцейського. Якщо поліцейський таких доказів не надав, то притягнути водія до відповідальності неможливо. Та вимагати страховий поліс «просто так» дорожній інспектор не має права.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що водій, якого зупинила поліція, має право вимагати надання правової допомоги на місці події. Таке право передбачене КУпАП (статті 268 «Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»).