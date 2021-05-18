Захист Медведчука оскаржив його домашній арешт

https://racurs.ua/ua/n154776-zahyst-medvedchuka-oskarjyv-yogo-nichnyy-domashniy-aresht.html

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У справі Віктора Медведчука адвокати 18 травня оскаржили запобіжний захід підозрюваному. Нардеп Рінат Кузьмін повідомив, що захист подав апеляцію на ухвалу Печерського райсуду Києва про цілодобовий домашній арешт.

Кузьмін пообіцяв найближчим часом розповісти про мотиви, якими керується захист, вимагаючи пом’ягшення запобіжного заходу для Медведчука.

Поліція увечері 13 травня надягла електронний браслет на Медведчука. Він наразі зобов’язаний постійно носити браслет і не може відлучатися з дому.

11 травня генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що лідер ОПЗЖ Медведчук і депутат Тарас Козак підозрюються в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму. Вдома у Медведчука і в офісі партії «Опозиційна платформа — За життя» пройшли обшуки. Лідера ОПЗЖ звинувачують у держзраді, порушенні законів і звичаїв війни.

На суді прокурор заявив, що дії депутата могли призвести до зміни Кремлем зовнішньополітичного курсу України. Сам підозрюваний називає свою справу спробою зупинити опозицію.

Медведчуку суд визначив цілодобовий домашній арешт, хоча прокуратура наполягала на арешті або внесенні застави у 300 млн грн.