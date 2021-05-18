Защита Медведчука обжаловала его домашний арест

https://racurs.ua/n154776-zaschita-medvedchuka-objalovala-ego-domashniy-arest.html

Ракурс

По делу Виктора Медведчука адвокаты 18 мая обжаловали меру пресечения подозреваемому. Нардеп Ринат Кузьмин сообщил, что защита подала апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о цилодовий домашний арест.

Кузьмин пообещал в ближайшее время рассказать о мотивах, которыми руководствуется защита, требуя смягчения меры пресечения для Медведчука.

Полиция вечером 13 мая надела электронный браслет на Медведчука. Он пока обязан постоянно носить браслет и не может отлучаться из дома.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что лидер ОПЗЖ Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Дома у Медведчука и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошли обыски. Лидера ОПЗЖ обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны.

Медведчуку суд определил кругослуточный домашний арест, хотя прокуратура настаивала на аресте или внесении залога в 300 млн грн.