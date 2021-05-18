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Ракурс
Защита Медведчука обжаловала его домашний арест

Защита Медведчука обжаловала его домашний арест

18 мая 2021, 12:24
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По делу Виктора Медведчука адвокаты 18 мая обжаловали меру пресечения подозреваемому. Нардеп Ринат Кузьмин сообщил, что защита подала апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о цилодовий домашний арест.

Кузьмин пообещал в ближайшее время рассказать о мотивах, которыми руководствуется защита, требуя смягчения меры пресечения для Медведчука.

Полиция вечером 13 мая надела электронный браслет на Медведчука. Он пока обязан постоянно носить браслет и не может отлучаться из дома.


11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что лидер ОПЗЖ Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Дома у Медведчука и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошли обыски. Лидера ОПЗЖ обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны.

Медведчуку суд определил кругослуточный домашний арест, хотя прокуратура настаивала на аресте или внесении залога в 300 млн грн.

Источник: Ракурс


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