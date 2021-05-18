Рекордную партию контрабанды второй день разгружают в Николаеве

https://racurs.ua/n154775-rekordnuu-partiu-kontrabandy-vtoroy-den-razgrujaut-v-nikolaeve-video.html

Ракурс

Рекордную партию контрабанды, скрытую под видом цемента, обнаружила Госпогранслужба в порту Николаева. Там был задержан иностранный теплоход, перевозивший 13 т контрабандных товаров — обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти. Пограничники второй день подряд пытаются разгрузить судно.

По состоянию на 8.00 выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Тонны товара пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар, — рассказала 18 мая пресс-служба ГПСУ.

Незаконный груз пограничники обнаружили 17 мая, прорабатывая оперативную информацию. Сейчас следствие устанавливает круг причастных к незаконной сделке лиц.

После проведения экспертиз и перерасчета будет установлена сумма контрабанды, — подытожили в ГПСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в контрабанде сигарет и золота подозревают двух дипломатов посольства Украины в Польше.