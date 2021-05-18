Рекордну партію контрабанди другий день розвантажують у Миколаєві

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Рекордну партію контрабанди, приховану під видом цементу, виявила Держприкордонслужба у порту Миколаєва. Там було затримано іноземний теплохід, який перевозив 13 т контрабандних товарів — взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини. Прикордонники другий день поспіль намагаються розвантажити судно.

Станом на 8.00 вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром. Тонни краму намагалися незаконно перемістити на територію України під видом цементу. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар, — розповіла 18 травня прес-служба ДПСУ.

Незаконний вантаж прикордонники виявили 17 травня, опрацьовуючи оперативну інформацію. Зараз слідство встановлює коло причетних до незаконної оборудки осіб.

Після проведення експертиз та перерахунку буде встановлена сума контрабанди, — підсумували в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у контрабанді цигарок і золота підозрюють двох дипломатів посольства України в Польщі.