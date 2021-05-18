Євробачення-2021 розпочалося, фото: spiritofrock.ru

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Ракурс

Євробачення-2021 — популярний міжнародний пісенний конкурс, розпочинається у Нідерландах.

Сьогодні, 18 травня, о 22.00 розпочнеться перший півфінал цього конкурсу. Про це повідомляє прес-служба «Суспільного».

Зазначається, що трансляція конкурсу відбуватиметься на кількох платформах одночасно:

о 22.00 розпочнеться на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ». Тут конкурс коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою понад 15 років;

також «Євробачення» у прямому ефірі транслюватиме телеканал СТБ. Тут трансляцію коментуватиме Сергій Притула;

крім того, трансляцію Євробачення-2021 здійснюватиме «UA: Радіо Промінь» разом з ведучими Анною Заклецькою і Дмитром Захарченком;

пісенний конкурс також можна буде подивитися на фейсбук-сторінці «Євробачення» з коментуванням Тімура Мірошниченка.

Крім того, на «UA: Перший» перед прямою трансляцією півфіналу о 21.20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать включення з-за лаштунків шоу та дізнаються подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.

Українці у першому півфіналі зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Go_A. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.

Нагадаємо, букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2021 стане гурт з Італії.