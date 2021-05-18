Євробачення-2021 — як голосувати і де дивитисяhttps://racurs.ua/ua/n154778-ievrobachennya-2021-yak-golosuvaty-i-de-dyvytysya.htmlРакурс
Євробачення-2021 — популярний міжнародний пісенний конкурс, розпочинається у Нідерландах.
Сьогодні, 18 травня, о 22.00 розпочнеться перший півфінал цього конкурсу. Про це повідомляє прес-служба «Суспільного».
Зазначається, що трансляція конкурсу відбуватиметься на кількох платформах одночасно:
- о 22.00 розпочнеться на суспільному телеканалі «UA: ПЕРШИЙ». Тут конкурс коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою понад 15 років;
- також «Євробачення» у прямому ефірі транслюватиме телеканал СТБ. Тут трансляцію коментуватиме Сергій Притула;
- крім того, трансляцію Євробачення-2021 здійснюватиме «UA: Радіо Промінь» разом з ведучими Анною Заклецькою і Дмитром Захарченком;
- пісенний конкурс також можна буде подивитися на фейсбук-сторінці «Євробачення» з коментуванням Тімура Мірошниченка.
Крім того, на «UA: Перший» перед прямою трансляцією півфіналу о 21.20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать включення з-за лаштунків шоу та дізнаються подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.
Українці у першому півфіналі зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Go_A. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.
Нагадаємо, букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2021 стане гурт з Італії.