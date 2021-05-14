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Программа жилищных субсидий в Украине претерпела изменения в мае 2021 года.

Чтобы оформить этот вид помощи надо в течение пяти месяцев подать обновленное заявление и декларацию. С целью избежания образования очередей, на основании документов, поданных в течение этого времени, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в любой месяц с мая до сентября, будет начислена начиная с мая 2021 года, — отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что оформить субсидию можно одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики. В министерстве отметили, что теперь более 98% случаев, что ранее рассматривались комиссиями, теперь будут назначаться органами соцзащиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов.

Таким образом, всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза с 30 до 10 дней.

Напомним, 14 апреля правительство приняло постановление, в котором усилило адресность предоставления жилищных субсидий. Варианты подачи документов могут быть разные — по телефону, почте или заполнить документы онлайн. Новация вызвала после праздников очереди в собезах в нескольких городах страны.