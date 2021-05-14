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https://racurs.ua/ua/n154615-pereoformyty-subsydiu-mojna-protyagom-5-misyaciv-yaki-dokumenty-potribni.html

Ракурс

Програма житлових субсидій в Україні зазнала змін у травня 2021 року.

Щоб оформити цей вид допомоги треба протягом п’яти місяців подати оновлену заяву та декларацію. З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом цього часу, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Просимо усіх хто потребує підтримки держави не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня, буде нарахована починаючи з травня 2021 року, — зазначили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що оформити субсидію можна одним із таких способів:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики. В міністерстві зазначили, що тепер понад 98% випадків, що раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соцзахисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів.

Таким чином, усім цим домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидія буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. При цьому строк розгляду документів у таких випадках скорочується в тричі з 30 до 10 днів.

Нагадаємо, 14 квітня уряд ухвалив постанову, у якій посилив адресність надання житлових субсидій. Варіанти подачі документів можуть бути різні телефоном, поштою або заповнити документи онлайн. Новація спричинила після свят черги у собезах в декількох містах країни.