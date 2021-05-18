Названы покупки на 50 тыс. грн, за которые не лишат субсидии

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Субсидии с 1 мая в Украине граждане будут получать исключительно в наличной форме. Кроме этого, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.

Пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тыс. грн и больше. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии, — заявил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко на брифинге 18 мая, который транслировался на сайте видеохостинга Youtube.

Чиновник напомнил, что с 1 мая при назначении субсидии учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, дорогих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, с 1 мая субсидий будут лишать при наличии депозитов в банках, покупке валюты и для других покупок (осуществлении операций по покупке банковских металлов) на 50 тыс. грн. Для оформления субсидии на следующий период необходимо в течение пяти месяцев подать новое заявление и декларацию.

Ранее во время переходного периода субсидия предоставлялась в денежной форме, но по двум механизмам. Первый — это наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии. И около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме за счет зачисления этих средств на счет в «Ощадбанке», который проводил расчеты с коммунальными предприятиями.