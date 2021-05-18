ДБР завершило досудове розслідування щодо Тупицького

Олександр Тупицький. Фото: Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n154783-dbr-zavershylo-dosudove-rozsliduvannya-schodo-tupyckogo.html

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Олександр Тупицький, екс-очільник Конституційного суду України (КСУ), залишається фігурантом кількох кримінальних справ.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо колишнього судді. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що в жовтні 2018 року Олександр Тупицький із корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебуває в розшуку, підкупив свідка задля того, щоби він відмовився від показань або надав свідомо неправдиві показання в справі щодо заволодіння активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018−2019 років екс-голова КСУ неодноразово надавав свідомо неправдиві показання в цій справі в поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань 13 травня прийшло з обшуками до Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою КСУ президент Володимир Зеленський скасував у березні. Обшук проходив за місцем проживання Тупицького.