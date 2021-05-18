Венедиктова обжаловала домашний арест Медведчука - готовит СИЗО

https://racurs.ua/n154788-venediktova-objalovala-domashniy-arest-medvedchuka-gotovit-sizo.html

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Домашний арест Виктора Медведчука обжаловал Офис генерального прокурора. Ранее суд отправил пророссийского нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которого подозревают в государственной измене, под домашний арест с ношением электронного браслета.

Тоже самое сделали и адвокаты Медведчука. Об этом 18 мая сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Фейсбук.

В ведомстве Ирины Венедиктовой продолжают настаивать на мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

В свою очередь Кузьмин утверждает, что решение Печерского райсуда является незаконным и его необходимо отменить. Когда состоятся суды по рассмотрению апелляции адвокатов Медведчука и Офиса генпрокурора пока неизвестно.

Напомним, 14 мая Венедиктова заявила о намерении подать апелляцию. Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о разведке нефтегазовых месторождений на шельфе Черного моря. Также Медведчуку инкриминируют передачу России с помощью Козака информации о скрытом подразделении Вооруженных сил Украины и намерении создать проект «Луч» для вербовки украинцев, которые учатся или работают в России.

Источник: Громадське