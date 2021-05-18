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Ракурс
Архивное фото. Фото: Новинарня

Уникальные архивные фото жертв геноцида крымских татар обнародовала СБУ

18 мая 2021, 13:58
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Депортация крымских татар, которая проводилась в 1937—1938 годах из-за сопротивления большевикам и борьбы за свободу полуострова от советской власти, забрала и сломала жизнь тысячи людей.

Служба безопасности Украины (СБУ) поделились уникальным архивом с фото крымских татар, которых расстреляла советская власть. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook к годовщине депортации крымских татар из Крыма.

Пост СБУ. Скриншот: Fаcebook


18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров от родной земли. Многие не выдержали этих страданий и уже никогда не вернулись домой. Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа, — сообщили в СБУ.

Расстрелянные крымские татары. Фото: СБУ
Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ обнародовала документы из архивов КГБ СССР, в которых содержатся данные о попытках депортированных сталинским режимом из Крыма в 1944 году крымских татар вернуться на полуостров. Обнародование документов приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине приходится на 18 мая.

Источник: Ракурс


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