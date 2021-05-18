Уникальные архивные фото жертв геноцида крымских татар обнародовала СБУ

Архивное фото. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/n154787-unikalnye-arhivnye-foto-jertv-genocida-krymskih-tatar-obnarodovala-sbu.html

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Депортация крымских татар, которая проводилась в 1937—1938 годах из-за сопротивления большевикам и борьбы за свободу полуострова от советской власти, забрала и сломала жизнь тысячи людей.

Служба безопасности Украины (СБУ) поделились уникальным архивом с фото крымских татар, которых расстреляла советская власть. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook к годовщине депортации крымских татар из Крыма.





18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров от родной земли. Многие не выдержали этих страданий и уже никогда не вернулись домой. Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа, — сообщили в СБУ.



Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ обнародовала документы из архивов КГБ СССР, в которых содержатся данные о попытках депортированных сталинским режимом из Крыма в 1944 году крымских татар вернуться на полуостров. Обнародование документов приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине приходится на 18 мая.