СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

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СБУ заявляет о ликвидации схемы контрабанды топлива из России и Беларуси на сумму более 100 млн грн.

Эту продукцию злоумышленники поставляли в адрес ряда предприятий, а также фальсифицировали таможенную документацию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Перерабатывали это «сырье» на нелегальных мини-НПЗ и продавали за наличные без оформления документов, — отмечают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Отмечается, что один из обысков в рамках этого уголовного производства осуществлялся в квартире, расположенной рядом с домом мэра Киева Виталия Кличко.

По этому адресу были выявлены:

документация и печати 68 юридических лиц;

финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД;

ноутбуки, электронная техника;

неучтенные средства.

Всего в рамках обысков, которые происходили на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, изъяли: