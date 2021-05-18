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Ракурс
СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

Соседи Кличко занимались контрабандой топлива из РФ — СБУ (ФОТО)

18 мая 2021, 14:02
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СБУ заявляет о ликвидации схемы контрабанды топлива из России и Беларуси на сумму более 100 млн грн.

Эту продукцию злоумышленники поставляли в адрес ряда предприятий, а также фальсифицировали таможенную документацию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Перерабатывали это «сырье» на нелегальных мини-НПЗ и продавали за наличные без оформления документов, — отмечают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Отмечается, что один из обысков в рамках этого уголовного производства осуществлялся в квартире, расположенной рядом с домом мэра Киева Виталия Кличко.

По этому адресу были выявлены:

  • документация и печати 68 юридических лиц;
  • финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД;
  • ноутбуки, электронная техника;
  • неучтенные средства.

Всего в рамках обысков, которые происходили на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, изъяли:

  • теневую документацию;
  • печати 300 фиктивных предприятий;
  • средства связи и компьютерную технику;
  • банковские карточки и большую сумму наличности;
  • оборудования для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;
  • метиловый спирт, химические добавки и готов суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ


СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

СБУ ликвидировала схему контрабанды горючего, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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