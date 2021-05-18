Соседи Кличко занимались контрабандой топлива из РФ — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n154789-sosedi-klichko-zanimalis-kontrabandoy-topliva-iz-rf-sbu.htmlРакурс
СБУ заявляет о ликвидации схемы контрабанды топлива из России и Беларуси на сумму более 100 млн грн.
Эту продукцию злоумышленники поставляли в адрес ряда предприятий, а также фальсифицировали таможенную документацию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Перерабатывали это «сырье» на нелегальных мини-НПЗ и продавали за наличные без оформления документов, — отмечают в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Отмечается, что один из обысков в рамках этого уголовного производства осуществлялся в квартире, расположенной рядом с домом мэра Киева Виталия Кличко.
По этому адресу были выявлены:
- документация и печати 68 юридических лиц;
- финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД;
- ноутбуки, электронная техника;
- неучтенные средства.
Всего в рамках обысков, которые происходили на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, изъяли:
- теневую документацию;
- печати 300 фиктивных предприятий;
- средства связи и компьютерную технику;
- банковские карточки и большую сумму наличности;
- оборудования для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;
- метиловый спирт, химические добавки и готов суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.