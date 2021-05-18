Гроза зупинила Київ у заторах

https://racurs.ua/ua/n154815-groza-zupynyla-kyyiv-u-zatorah-karta.html

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Затори у Києві виникли 18 травня внаслідок сильної грози, яка прокотилася столицею. Поточна ситуація на дорогах Києва вказує на утворення корків у центрі мегаполісу, а також в Печерському і Шевченківському районах.

Як свідчить карта-схема Google заторів у Києві, автомобілі «застрягли» на вулицях в районі станцій метро від Політехнічного інституту до Дружби народів. Також затори утворилися на магістралях біля станцій підземки Почайна, Тараса Шевченка, Лук’янівська.

Нагадаємо, у Києві сьогодні пройшла сильна гроза з градом. Також у місті спостерігається шквальний вітер. На київському Подолі дорогу залило водою. Значні опади зафіксовані у центральній частині міста.

Синоптики попереджають, що протягом 19−20 травня у столиці триватиме дощова погода. Згідно з прогнозами, найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. У «Київавтодорі» вже дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі.