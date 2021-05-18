Гроза остановила Киев в пробках

https://racurs.ua/n154815-groza-ostanovila-kiev-v-probkah-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве возникли 18 мая в результате сильной грозы, которая прокатилась по столице. Текущая ситуация на дорогах Киева указывает на образование пробок в центре мегаполиса, а также в Печерском и Шевченковском районах.

Как свидетельствует карта-схема Google пробок в Киеве, автомобили «застряли» на улицах в районе станций метро от Политехнического института до Дружбы народов. Также заторы образовались на магистралях возле станций подземки Почайна, Тараса Шевченко, Лукьяновская.

Напомним, в Киеве сегодня прошла сильная гроза с градом. Также в городе наблюдается шквальный ветер. На киевском Подоле дорогу залило водой. Значительные осадки зафиксированы в центральной части города.

Синоптики предупреждают, что 19−20 мая в столице будет дождливая погода. Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Киеве может выпасть сразу 60% месячных осадков. В «Киевавтодоре» уже дали задание гидрослужбам работать в усиленном режиме.