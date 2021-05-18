Рада рассмотрела отставку ключевых министров Кабмина Шмыгаля, фото — Гордон

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Ракурс

Верховная Рада 18 мая собралась на внеочередное заседание. Парламент рассмотрел заявления об отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко.

На прошлой неделе они подали заявления об увольнении по собственному желанию.

Рада заслушала их отчеты и одобрила отставку. За увольнение Криклия проголосовали 284 нардепа, Петрашко — 280.

Криклий возглавлял министерство 20 месяцев, Петрашко пришел в Минэкономики на замену Тимофею Милованову в апреле 2020 года.

17 мая фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуры на уже вакантные должности. Вместо Криклия Мининфраструктуры предлагают руководить Александру Кубракову, вместо Петрашко министром экономики-первым вице-премьер-министром может стать Алексей Любченко.

В Офисе президента Украины было несколько претензий к работе Криклия и Петрашко.

Советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что Министерство инфраструктуры допускало просчеты в управлении отраслью, в том числе в сфере железнодорожного транспорта, а также неоднократно попадало в скандалы.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по мнению ОП, ощущался «дефицит инициатив», например, по защите украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса, а также недостаток коммуникаций со стороны министра.