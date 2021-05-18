Демарш в Раде - Отставку министров Тимошенко назвала игрой в царя и бояр

https://racurs.ua/n154808-demarsh-v-rade-otstavku-ministrov-timoshenko-nazvala-igroy-v-carya-i-boyar.html

Ракурс

Увольнение министров 18 мая рассматривает Верховная Рада на внеочередном заседании, которое началось в 16.00. Речь идет об отставке трех членов правительства Дениса Шмыгаля — министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Перед выступлением-отчетом Криклия, который сам написал заявление об отставке, состоялось выступление нардепа Юлии Тимошенко. Она заявила о демарше своей фракции с этого заседания. По словам парламентария, Владимир Зеленский устроил игру в «хорошего царя и плохих бояр», в которой фракция «Батькивщина» не будет участвовать.