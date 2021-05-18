Демарш в Раде - Отставку министров Тимошенко назвала игрой в царя и бояр

Демарш в Раде — Отставку министров Тимошенко назвала игрой в царя и боярhttps://racurs.ua/n154808-demarsh-v-rade-otstavku-ministrov-timoshenko-nazvala-igroy-v-carya-i-boyar.htmlРакурс
Увольнение министров 18 мая рассматривает Верховная Рада на внеочередном заседании, которое началось в 16.00. Речь идет об отставке трех членов правительства Дениса Шмыгаля — министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.
Перед выступлением-отчетом Криклия, который сам написал заявление об отставке, состоялось выступление нардепа Юлии Тимошенко. Она заявила о демарше своей фракции с этого заседания. По словам парламентария, Владимир Зеленский устроил игру в «хорошего царя и плохих бояр», в которой фракция «Батькивщина» не будет участвовать.
Сегодня абсолютная власть действующего президента Владимира Зеленского — у него есть все: его правительство, его большинство в парламенте, его силовые структуры. Все, что сегодня делается на всех уровнях — это непосредственно его решение… Не министры сегодня виновны в полном развале управления страной, а персонально президент несет ответственность. Если есть хоть капля смелости, Зеленский должен это признать и взять на себя эту вину. Мы уходим из зала сейчас, — заявила Тимошенко.