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Ракурс
Демарш в Раде - Отставку министров Тимошенко назвала игрой в царя и бояр

Демарш в Раде — Отставку министров Тимошенко назвала игрой в царя и бояр

18 мая 2021, 16:28
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Увольнение министров 18 мая рассматривает Верховная Рада на внеочередном заседании, которое началось в 16.00. Речь идет об отставке трех членов правительства Дениса Шмыгаля — министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Перед выступлением-отчетом Криклия, который сам написал заявление об отставке, состоялось выступление нардепа Юлии Тимошенко. Она заявила о демарше своей фракции с этого заседания. По словам парламентария, Владимир Зеленский устроил игру в «хорошего царя и плохих бояр», в которой фракция «Батькивщина» не будет участвовать.


Сегодня абсолютная власть действующего президента Владимира Зеленского — у него есть все: его правительство, его большинство в парламенте, его силовые структуры. Все, что сегодня делается на всех уровнях — это непосредственно его решение… Не министры сегодня виновны в полном развале управления страной, а персонально президент несет ответственность. Если есть хоть капля смелости, Зеленский должен это признать и взять на себя эту вину. Мы уходим из зала сейчас, — заявила Тимошенко.

Источник: Ракурс


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