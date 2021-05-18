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Ракурс
Рада собралась «почистить» Кабмин Шмыгаля, фото — Сегодня

Рада собралась «почистить» Кабмин Шмыгаля (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 мая 2021, 16:01
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Верховная Рада 18 мая собралась на внеочередное заседание. Парламент рассмотрит вопрос об увольнении трех министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Нардепы рассмотрят отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Рада заслушает отчеты трех министров перед голосованием за их отставку. Петрашко и Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию. Также в Верховную Раду поступило представление от премьер-министра об увольнении министра здравоохранения. Степанов отказался уходить добровольно.


17 мая фракция «Слуга народа» не смогла определиться с голосованием об отставке Степанова. Аналогичное решение принял и профильный комитет парламента — нардепы определятся по поводу главы Минздрава в сессионном зале. В то же время «слуги» утвердили кандидатуры на должности министров:

  • Александра Кубракова — на должность министра инфраструктуры;
  • Алексея Любченко — на должность министра экономики-первого вице-премьер-министра;
  • Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.

Источник: Ракурс


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