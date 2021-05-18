Рада собралась «почистить» Кабмин Шмыгаля (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n154785-rada-sobralas-pochistit-kabmin-shmygalya-translyaciya.htmlРакурс
Верховная Рада 18 мая собралась на внеочередное заседание. Парламент рассмотрит вопрос об увольнении трех министров Кабмина Дениса Шмыгаля.
Нардепы рассмотрят отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.
Рада заслушает отчеты трех министров перед голосованием за их отставку. Петрашко и Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию. Также в Верховную Раду поступило представление от премьер-министра об увольнении министра здравоохранения. Степанов отказался уходить добровольно.
17 мая фракция «Слуга народа» не смогла определиться с голосованием об отставке Степанова. Аналогичное решение принял и профильный комитет парламента — нардепы определятся по поводу главы Минздрава в сессионном зале. В то же время «слуги» утвердили кандидатуры на должности министров:
- Александра Кубракова — на должность министра инфраструктуры;
- Алексея Любченко — на должность министра экономики-первого вице-премьер-министра;
- Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.