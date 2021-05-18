Рада собралась «почистить» Кабмин Шмыгаля, фото — Сегодня

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Ракурс

Верховная Рада 18 мая собралась на внеочередное заседание. Парламент рассмотрит вопрос об увольнении трех министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Нардепы рассмотрят отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Рада заслушает отчеты трех министров перед голосованием за их отставку. Петрашко и Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию. Также в Верховную Раду поступило представление от премьер-министра об увольнении министра здравоохранения. Степанов отказался уходить добровольно.

17 мая фракция «Слуга народа» не смогла определиться с голосованием об отставке Степанова. Аналогичное решение принял и профильный комитет парламента — нардепы определятся по поводу главы Минздрава в сессионном зале. В то же время «слуги» утвердили кандидатуры на должности министров: