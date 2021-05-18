Рада зібралася «почистити» Кабмін Шмигаля, фото — Сегодня

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Верховна Рада 18 травня зібралася на позачергове засідання. Парламент розглядатиме питання щодо звільнення трьох міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.

Нардепи розглянуть відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров’я Максима Степанова.

Рада заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їх відставку. Петрашко і Криклій написали заяви про відставку за власним бажанням. Також до Верховної Ради надійшло подання від прем'єр-міністра про звільнення міністра охорони здоров’я. Степанов відмовився йти з посади добровільно.

17 травня фракція «Слуга народу» не змогла визначитися із голосуванням про відставку Степанова. Аналогічне рішення ухвалив й профільний комітет парламенту — визначитися щодо очільника МОЗ в сесійній залі. Водночас «слуги» затвердили кандидатури на посади міністрів: