Демарш у Раді — Звільнення міністрів Тимошенко назвала грою в царя і бояр

https://racurs.ua/ua/n154808-demarsh-u-radi-zvilnennya-ministriv-tymoshenko-nazvala-grou-v-carya-i-boyar.html

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Звільнення міністрів 18 травня розглядає Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке розпочалося о 16.00. Йдеться про усунення трьох членів Кабміну Дениса Шмигаля — міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова.

Перед виступом-звітом міністра Криклія, який сам написав заяву про відставку, відбувся виступ нардепа Юлії Тимошенко, яка заявила про демарш своєї фракції з цього засідання. За словами парламентарки, Володимир Зеленський влаштував гру в «хорошого царя і поганих бояр», у якій фракція «Батьківщина» не братиме участі.