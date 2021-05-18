Демарш у Раді — Звільнення міністрів Тимошенко назвала грою в царя і бояр

Демарш у Раді — Звільнення міністрів Тимошенко назвала грою в царя і боярhttps://racurs.ua/ua/n154808-demarsh-u-radi-zvilnennya-ministriv-tymoshenko-nazvala-grou-v-carya-i-boyar.htmlРакурс
Звільнення міністрів 18 травня розглядає Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке розпочалося о 16.00. Йдеться про усунення трьох членів Кабміну Дениса Шмигаля — міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова.
Перед виступом-звітом міністра Криклія, який сам написав заяву про відставку, відбувся виступ нардепа Юлії Тимошенко, яка заявила про демарш своєї фракції з цього засідання. За словами парламентарки, Володимир Зеленський влаштував гру в «хорошого царя і поганих бояр», у якій фракція «Батьківщина» не братиме участі.
Сьогодні абсолютна влада чинного президента Володимира Зеленського — у нього є все: його уряд, його більшість в парламенті, його силові структури. Все, що сьогодні робиться на усіх рівнях — це безпосередньо його рішення… Не міністри сьогодні винні в повному розвалі управління країною, а персонально президент несе відповідальність. Якщо є хоч крапля сміливості, Зеленський мусить це визнати і взяти на себе цю провину. Ми ідемо з зали зараз, — заявила Тимошенко.